Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин, по его словам, переживал непростое время в период его предыдущего президентского срока.
Трамп предположил, что это было связано с расследованиями, инициированными Демократической партией относительно предполагаемых связей республиканца с Российской Федерацией.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что, по его мнению, Путин столкнулся с "чертовски тяжелыми временами" из-за "фальшивой охоты на ведьм", в рамках которой имя российского президента использовалось в деле о предполагаемых контактах Трампа с Россией.
Следует напомнить, что расследование о возможных связях Дональда Трампа с Россией проводилось специальным прокурором Робертом Мюллером с 2017 по 2019 год. Несмотря на почти двухлетнюю работу, в ходе которой не было обнаружено доказательств сговора между Трампом и Москвой, представители Демократической партии продолжали выдвигать обвинения в адрес республиканца, утверждая о его тайных договоренностях с Кремлем.
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