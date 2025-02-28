Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покраска без усилий: этот инструмент превратит покраску в удовольствие
Аршаты: где Казахстан встречает рассвет
Нидерланды выбрали войну — премьер-министр Схоф заявил о поддержке Киева
Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода
Европа хочет войны — глава дипломатии ЕС заверила Зеленского в военной помощи
Смена ориентиров — шеф Пентагона запретил кибердеятельность против РФ
8 из 64: USAID массово сокращает штат на Украине
Идеальная пицца дома – без дорогих ингредиентов и сложных техник
Секрет стройности раскрыт: как метод 4-S помогает есть вкусно, сытно и не толстеть

Человек, с которым мы прошли самое сложное — Трамп поблагодарил Путина за помощь

1:10
Мир

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин, по его словам, переживал непростое время в период его предыдущего президентского срока.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Трамп предположил, что это было связано с расследованиями, инициированными Демократической партией относительно предполагаемых связей республиканца с Российской Федерацией.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что, по его мнению, Путин столкнулся с "чертовски тяжелыми временами" из-за "фальшивой охоты на ведьм", в рамках которой имя российского президента использовалось в деле о предполагаемых контактах Трампа с Россией.

Следует напомнить, что расследование о возможных связях Дональда Трампа с Россией проводилось специальным прокурором Робертом Мюллером с 2017 по 2019 год. Несмотря на почти двухлетнюю работу, в ходе которой не было обнаружено доказательств сговора между Трампом и Москвой, представители Демократической партии продолжали выдвигать обвинения в адрес республиканца, утверждая о его тайных договоренностях с Кремлем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Авто
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Последние материалы
Нидерланды выбрали войну — премьер-министр Схоф заявил о поддержке Киева
Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода
Европа хочет войны — глава дипломатии ЕС заверила Зеленского в военной помощи
Смена ориентиров — шеф Пентагона запретил кибердеятельность против РФ
8 из 64: USAID массово сокращает штат на Украине
Идеальная пицца дома – без дорогих ингредиентов и сложных техник
Секрет стройности раскрыт: как метод 4-S помогает есть вкусно, сытно и не толстеть
Сахар – не главная угроза: эти три вещи разрушают здоровье быстрее
Видеть его не хочу — американский сенатор раскритиковал Зеленского
5 упражнений для суставов — и вы забудете, что такое боль и скованность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.