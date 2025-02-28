Решил исправиться — Зеленский поблагодарил США после слов о неблагодарном поведении

После своего визита в Белый дом Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам на своей странице в соцсетях.
В своем сообщении он написал, что благодарен Америке за ее поддержку и за этот визит, а также поблагодарил Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом и прочном мире и что страна работает над достижением этой цели.
Стоит напомнить, что визит Зеленского завершился раньше запланированного времени после возникшего разногласия с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер публично заявил о проявлении неуважения со стороны украинского президента. Кроме того, по информации телеканала Fox News, была отменена намеченная церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам.
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