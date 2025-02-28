Демократы пытаются выяснить, сколько человек уволено из учреждений здравоохранения США

Демократы требуют: Демократическая партия пытается оказывать давление на министра здравоохранения США

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Демократы в Палате представителей потребовали в среду от министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего ответов о точном количестве уволенных сотрудников из учреждений здравоохранения, которые он курирует, и предупредили, что увольнения могут подорвать общественное здравоохранение. Об этом пишет Reuters.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Известно, что после своего избрания Дональд Трамп начал процесс сокращения государственных расходов, а кроме того, начал оптимизацию системы государственного управления. В США начались массовые увольнения госслужащих.

Сотни сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний, национальных институтов здравоохранения были уволены из-за того, что президент Дональд Трамп проводит реорганизацию правительственных учреждений.

Демократы потребовали от Кеннеди раскрыть не только информацию о том сколько сотрудников было уволено в каждом агентстве, но и просили сообщить, сколько еще увольнений ожидается.

Уточнения

Оптимизация — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.



