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Демократы пытаются выяснить, сколько человек уволено из учреждений здравоохранения США

Демократы требуют: Демократическая партия пытается оказывать давление на министра здравоохранения США
1:03
Мир

Демократы в Палате представителей потребовали в среду от министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего ответов о точном количестве уволенных сотрудников из учреждений здравоохранения, которые он курирует, и предупредили, что увольнения могут подорвать общественное здравоохранение. Об этом пишет Reuters.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Известно, что после своего избрания Дональд Трамп начал процесс сокращения государственных расходов, а кроме того, начал оптимизацию системы государственного управления. В США начались массовые увольнения госслужащих.

Сотни сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний, национальных институтов здравоохранения были уволены из-за того, что президент Дональд Трамп проводит реорганизацию правительственных учреждений.

Демократы потребовали от Кеннеди раскрыть не только информацию о том сколько сотрудников было уволено в каждом агентстве, но и просили сообщить, сколько еще увольнений ожидается.

Уточнения

Оптимизация — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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