Стыд и растерянность — реакция посла Украины на перфоманс Зеленского в Белом доме

Во время публичного противостояния между Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом посол Украины в США Оксана Маркарова демонстрировала признаки замешательства.
Кадры, на которых запечатлена её реакция, появились в эфире украинского телеканала "Прямой". На записи видно, как дипломат, наблюдая за напряженным диалогом лидеров, опускает взгляд, касается переносицы, а затем закрывает глаза и несколько раз покачивает головой, что могло свидетельствовать о чувстве смущения или растерянности.
Позднее Трамп прокомментировал инцидент, произошедший в Вашингтоне в пятницу, отметив, что подобная атмосфера существенно осложняет возможность конструктивных переговоров между сторонами.
Визит Зеленского в столицу США был связан с планами подписания договора о сотрудничестве в сфере добычи украинских природных ресурсов, включая редкоземельные металлы. Однако встреча завершилась жёсткой критикой со стороны американского лидера, который выдвинул ультимативное требование: либо Киев принимает предложенные условия, либо Вашингтон прекращает поддержку.
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