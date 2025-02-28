Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах

Fox News сообщает об отмене подписания сделки между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.
По информации американского издания, подписание соглашения по редким металлам между Америкой и Украиной было отменено после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.
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