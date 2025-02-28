Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах

0:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Fox News сообщает об отмене подписания сделки между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.

Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины и США

По информации американского издания, подписание соглашения по редким металлам между Америкой и Украиной было отменено после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.