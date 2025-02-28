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Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах

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Мир

Fox News сообщает об отмене подписания сделки между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

По информации американского издания, подписание соглашения по редким металлам между Америкой и Украиной было отменено после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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