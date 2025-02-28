Выйди отсюда — Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

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Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после перепалки с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

По итогам конфликта, произошедшего между узурпатором власти на Украине Зеленским и американским президентом отменена пресс-конференция. Кроме этого появляется информация, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, а предполагаемого соглашения по редкоземельным ресурсам между Америкой и Украиной подписано не будет.

По информации немецкого издания Bild, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.