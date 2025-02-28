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Выйди отсюда — Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

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Мир

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после перепалки с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

По итогам конфликта, произошедшего между узурпатором власти на Украине Зеленским и американским президентом отменена пресс-конференция. Кроме этого появляется информация, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, а предполагаемого соглашения по редкоземельным ресурсам между Америкой и Украиной подписано не будет.

По информации немецкого издания Bild, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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