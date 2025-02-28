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Он уничтожил себя в глазах американцев — Маск прокомментировал ситуацию с Зеленским

1:03
Мир

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вызвала бурную реакцию в американском обществе и стала предметом критики со стороны влиятельных фигур. Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что действия украинского лидера на этой встрече серьезно повредили его репутации в глазах американцев.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Маск отреагировал на сообщения о некорректном поведении Зеленского во время переговоров, отметив, что тот постоянно перебивал Трампа и пытался вступить с ним в спор. В своем посте в соцсетях он подчеркнул, что, по его мнению, Зеленский утратил поддержку американской общественности.

Дональд Трамп, комментируя произошедшее в Белом доме, также указал на сложность ведения конструктивного диалога в подобных обстоятельствах. Он заявил, что возникшая напряженность может существенно затруднить будущие переговоры. По его словам, подобное поведение делает процесс обсуждения вопросов крайне проблематичным.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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