Администрация президента США уволила более 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований. Об этом пишет «Анадолу», ссылаясь на CNN.
До сокращения там работало около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров. Некоторые сотрудники пообещали обратиться в суд.
Президент Дональд Трамп активно работает над сокращением численности федеральных служащих в рамках своей программы оптимизации государственного управления. В феврале 2025 года он подписал указ, направленный на уменьшение численности федеральных служащих.
Администрация Трампа предложила план отложенного увольнения, который позволяет федеральным служащим получать зарплату до конца сентября в обмен на согласие уволиться.
Оптимизация — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.
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