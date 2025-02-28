Администрация президента США уволила более 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований

Увольнения продолжаются: В США уволили более 880 сотрудников управления океанических и атмосферных исследований

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Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований. Об этом пишет «Анадолу», ссылаясь на CNN.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

До сокращения там работало около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров. Некоторые сотрудники пообещали обратиться в суд.

Президент Дональд Трамп активно работает над сокращением численности федеральных служащих в рамках своей программы оптимизации государственного управления. В феврале 2025 года он подписал указ, направленный на уменьшение численности федеральных служащих.

Администрация Трампа предложила план отложенного увольнения, который позволяет федеральным служащим получать зарплату до конца сентября в обмен на согласие уволиться.

Уточнения

Оптимизация — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.



