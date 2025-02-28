Ваши проблемы начинаются прямо сейчас — Трамп унизил Зеленского во время трансляции

Владимир Зеленский пошел на конфликт с Дональдом Трампом во время официального визита в США.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Во время пресс-конференции в Белом доме, Зеленский начал перепалку с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и лидером Америки Дональдом Трампом по вопросу окончания боевых действий на территории Украины. Дональд Трамп заявил Зеленскому, что его проблемы "начинаются прямо сейчас".