Ваши проблемы начинаются прямо сейчас — Трамп унизил Зеленского во время трансляции

Владимир Зеленский пошел на конфликт с Дональдом Трампом во время официального визита в США.
Во время пресс-конференции в Белом доме, Зеленский начал перепалку с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и лидером Америки Дональдом Трампом по вопросу окончания боевых действий на территории Украины. Дональд Трамп заявил Зеленскому, что его проблемы "начинаются прямо сейчас".
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