Ты развязываешь Третью мировую — Трамп обвинил Зеленского в усилении конфликта

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Во время визита Владимира Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность действиями узурпатора власти на Украине.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

По словам Трампа, политика Зеленского может подвергнуть риску жизни миллионов людей и даже привести к началу глобального вооружённого конфликта.

Экс-глава Белого дома отметил, что нынешние шаги украинского руководства создают угрозу возникновения третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Зеленский, вероятно, не вполне осознаёт всю серьёзность ситуации и последствия своих решений.

Трамп призвал украинского президента проявить большую осторожность и ответственность в принятии важных решений, затрагивающих вопросы безопасности и мира.