Во время визита Владимира Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность действиями узурпатора власти на Украине.
По словам Трампа, политика Зеленского может подвергнуть риску жизни миллионов людей и даже привести к началу глобального вооружённого конфликта.
Экс-глава Белого дома отметил, что нынешние шаги украинского руководства создают угрозу возникновения третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Зеленский, вероятно, не вполне осознаёт всю серьёзность ситуации и последствия своих решений.
Трамп призвал украинского президента проявить большую осторожность и ответственность в принятии важных решений, затрагивающих вопросы безопасности и мира.
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