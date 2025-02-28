Ссора в прямом эфире — Вэнс поставил Зеленского на место во время трансляции

Во время прямой трансляции между американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским возникла эмоциональная дискуссия. Вэнс заявил украинскому лидеру, что у его страны наблюдается явная нехватка людских ресурсов, в частности мужчин, способных воевать.
В ответ Зеленский предложил сенатору лично приехать на Украину и самостоятельно ознакомиться с реальной ситуацией.
На фоне обсуждения украинского конфликта высказался и президент США Дональд Трамп, он подчеркнул, что украинская сторона не находится в том положении, чтобы указывать Соединенным Штатам, как именно следует подходить к прекращению вооруженного противостояния.
Кроме того, экс-глава Белого дома отметил, что, по его мнению, Украина на данный момент не одерживает победу, а скорее "находится в крайне сложном положении" в противостоянии с российскими силами.
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