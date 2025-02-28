Люди важнее денег — Трамп призвал закончить конфликт на Украине

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На встрече с Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о своем намерении способствовать прекращению конфликта на территории Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Он подчеркнул, что главной целью такого шага является сохранение человеческих жизней. По словам Трампа, финансовая экономия также является аргументом в пользу прекращения боевых действий, однако этот фактор далеко не первостепенный и значительно менее важен в его глазах, чем спасение людей.

Экс-президент США выразил готовность содействовать скорейшему завершению текущего противостояния.