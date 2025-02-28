Показательное сожаление — Трамп заявил, что чувствует вину за участие США в конфликте на Украине

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На встрече с Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что Соединенные Штаты оказались втянуты в украинский конфликт.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Кроме того, он подчеркнул, что ощущает личную ответственность за сложившуюся ситуацию.