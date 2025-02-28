Историческая параллель — в Германии заявили об абсурдности запрета на въезд для Нетаньяху

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Глава альянса ХДС/ХСС, одержавшего победу на выборах в немецкий парламент, Фридрих Мерц выразил мнение, что ограничение на посещение Германии премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с решением Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест является абсолютно неприемлемым.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В беседе с журналистами известного немецкого издания Мерц подчеркнул, что считает невозможным запрет на въезд в страну для главы правительства Израиля, избранного демократическим путем. Он также отметил, что намерен найти законные пути, которые позволят принять израильского лидера в Германии, не вступая в противоречие с международными правовыми нормами.

Стоит напомнить, что в конце ноября 2024 года Международный уголовный суд принял решение о выдаче ордеров на арест не только Нетаньяху, но и бывшего главы оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в предполагаемых военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.

При этом важно учитывать, что юрисдикция данного суда не признается многими государствами, на территории которых проживает более половины населения планеты. В этот список входят такие страны, как Россия, США, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Индонезия, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия. Германия, напротив, официально поддерживает деятельность МУС и признает его полномочия.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

