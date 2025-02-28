Фридрих Мерц планирует убедить Трампа в важности участия США в европейских делах

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, заявил, что он хочет сделать все возможное, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в важности участия Америки в европейских делах. Об этом пишет РИА Новости.
Мерц подчеркнул, что Америка должна продолжать рассматривать европейцев как партнеров. Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, одержал победу на выборах в немецкий бундестаг, которые состоялись 23 февраля 2025 года. Блок ХДС/ХСС получил 28,6% голосов, что позволило им занять первое место.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о скором введении пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из Европейского союза. Эти пошлины будут применяться к автомобилям и другим товарам.
Трамп заявил, что Европейский союз был создан, чтобы обманывать Америку, и что эти пошлины необходимы для защиты американских интересов. В ЕС заявили, что ответят на пошлины.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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