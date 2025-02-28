Поджигатели войны — Фицо заявил о желании Евросоюза продолжать конфликт на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран Европейского Союза выступают за продолжение конфликта на Украине.

Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

В его комментариях относительно заключений саммита, который намечен на следующую неделю в Брюсселе, он отметил, что в них предлагается закрепить "нереалистичную стратегию", предполагающую дальнейшую всестороннюю помощь Киеву со стороны ЕС.

Фицо, приветствуя проведение саммита, в то же время выразил недовольство предложенными заключениями. Он подчеркнул, что хотя повышение обороноспособности Европы является неизбежным, у него есть серьезные возражения к выводам по Украине. Премьер-министр отметил, что эти заключения не учитывают военную реальность и лишь подтверждают желание большинства стран ЕС продолжать войну.

В заключениях саммита подразумевается, что Украина должна быть как можно сильнее к моменту начала мирных переговоров, поэтому ЕС планирует продолжать предоставлять Киеву широкую политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Фицо также подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в финансовой и военной помощи Украине. В отличие от других стран, она заинтересована в немедленной остановке огня и активных переговорах о мире. Премьер-министр добавил, что Европейскому Союзу следовало бы помочь президенту США Дональду Трампу завершить конфликт на Украине как можно скорее, однако, по его мнению, у Трампа нет желания это делать.