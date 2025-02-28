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СМИ пишут, что Трамп, возможно, будет депортировать некоторых иностранных студентов из США

Депортирует студентов? СМИ пишут, что Трамп, возможно, депортирует некоторых иностранных студентов
0:57
Мир

В январе президент Дональд Трамп подписал указы, направленные против иностранных студентов, участвующих в пропалестинских протестах в университетах.

В указах президента США были указаны категории студентов и сотрудников, которые могут быть депортированы. В указе от 20 января содержался призыв к усиленной проверке некоторых категорий иностранных студентов. Об этом пишет Reuters. 

Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует использовать закон 1798 году, чтобы ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из США.

В 2024 году между бывшим президентом США Байденом и штатом Техас произошел конфликт. Власти Техаса начали устанавливать заграждения на границе с Мексикой, суд обязал их убрать заграждения. Техас отказался выполнить решение суда.

Уточнения

Миграционный кризис в Техасе конфликт между властями штата Техас, правительством США, нелегальными мигрантами.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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