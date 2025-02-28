СМИ пишут, что Трамп, возможно, будет депортировать некоторых иностранных студентов из США

В январе президент Дональд Трамп подписал указы, направленные против иностранных студентов, участвующих в пропалестинских протестах в университетах.
В указах президента США были указаны категории студентов и сотрудников, которые могут быть депортированы. В указе от 20 января содержался призыв к усиленной проверке некоторых категорий иностранных студентов. Об этом пишет Reuters.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует использовать закон 1798 году, чтобы ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов из США.
В 2024 году между бывшим президентом США Байденом и штатом Техас произошел конфликт. Власти Техаса начали устанавливать заграждения на границе с Мексикой, суд обязал их убрать заграждения. Техас отказался выполнить решение суда.
Миграционный кризис в Техасе — конфликт между властями штата Техас, правительством США, нелегальными мигрантами.
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