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Проигранное противостояние — украинские ресурсы не помогут США в борьбе с Китаем

Мир

Новые проекты по добыче и переработке полезных ископаемых могут оказаться экономически невыгодными из-за конкуренции с дешевым китайским производством.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на мнение бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, который ранее занимался вопросами промышленности. Его заявления прозвучали на фоне возможного соглашения между США и Украиной, которое предоставит американцам доступ к украинским месторождениям, включая редкоземельные металлы.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины. Трамп подчеркнул, что эта сделка позволит США компенсировать вложения в Киев и получать дополнительные доходы в будущем.

По словам Жакеза, несмотря на наличие огромных запасов полезных ископаемых за пределами Китая, массового создания новых производств не наблюдается. Эксперт отметил, что низкие цены на сырье, которые удерживает китайская промышленность, делают новые проекты нерентабельными.

Washington Post также указывает, что точный объем полезных ископаемых Украины пока неизвестен, а их добыча и переработка могут потребовать значительных инвестиций в инфраструктуру. Это делает проект экономически рискованным. Издание напоминает, что в первый срок президентства Трамп уже пытался заинтересоваться природными ресурсами Афганистана, но эти планы так и не были реализованы.

Зеленский, комментируя соглашение, заявил, что документ не содержит конкретных пунктов о гарантиях безопасности. По его словам, Киеву недостаточно гарантий только от США, и он намерен договариваться с другими партнерами. Украинский лидер также отметил, что настаивал на включении в соглашение хотя бы "понимания" того, что оно может стать частью будущих гарантий безопасности. В доработанной версии документа, по его словам, появился пункт, касающийся этого вопроса.

Украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на текст соглашения, сообщает, что в нем содержится формулировка о поддержке США усилий Украины по обеспечению гарантий безопасности, необходимых для достижения долгосрочного мира.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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