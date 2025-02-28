Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная длина шага на эллипсе: как выбрать для максимального эффекта
Какие волосы нуждаются в кокосовом масле? Узнайте, подходит ли оно вам!
Вредители исчезли, капуста растёт: всего три ложки этого средства — и грядки под надёжной защитой
5 минут — и готово: рецепт азиатского блюда, которое покорит ваше сердце и желудок
Проигранное противостояние — украинские ресурсы не помогут США в борьбе с Китаем
Дизайн без компромиссов: что делает современный интерьер уникальным? 5 главных правил, которые нельзя нарушать
Пётр Дранга лишь прикрытие: Агата Муцениеце прячет женатого любовника
Авто гниет, пока вы читаете это: 5 ошибок, которые убивают кузов
Американская угроза — ЕС пытается сохранить лицо после критики США

Трагедия в Пешаваре: Иран осуждает акт терроризма

1:02
Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выразил осуждение в связи с терактом, произошедшим в мечети на севере Пакистана. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на местные правоохранительные органы, в результате взрыва погибли пять человек, а десятки получили ранения. Теракт произошел во время пятничной молитвы в мечети Дарул Улум Хаккания, расположенной в пакистанском городе Пешавар.

В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что Багаи осудил нападение, приведшее к гибели и травмам множества молящихся.

Как отмечает Associated Press, взрыв произошел в мечети, которая является частью семинарии, поддерживающей движение "Талибан"*.

*Организация запрещена в ряде стран и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
За разводом следует свадьба: рэпер Птаха женился на бывшей жене после публичных скандалов
Разговор без запретов — Индия отказалась обсуждать с ЕС санкции против России
Ядерный блеф — в Америке заявили, что не размещали ЯО в Великобритании
Острие технологий — в России заявили о ключевой роли ИИ
ВС РФ в Курской области ворвались в Малую Локню и штурмуют врага
Тайна ледникового периода: ученые провели исследование
Черный дым над Чехией: пожарные борются с последствиями железнодорожной аварии
Покинувший РФ Андрей Макаревич* собирается возродить известное кулинарное шоу
США согласовали назначение нового посла России: кто такой Александр Дарчиев?
Раскрыт секрет: как кератин преображает сухие и ломкие волосы — вы не поверите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.