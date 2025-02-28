Трагедия в Пешаваре: Иран осуждает акт терроризма

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выразил осуждение в связи с терактом, произошедшим в мечети на севере Пакистана. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на местные правоохранительные органы, в результате взрыва погибли пять человек, а десятки получили ранения. Теракт произошел во время пятничной молитвы в мечети Дарул Улум Хаккания, расположенной в пакистанском городе Пешавар.

В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что Багаи осудил нападение, приведшее к гибели и травмам множества молящихся.

Как отмечает Associated Press, взрыв произошел в мечети, которая является частью семинарии, поддерживающей движение "Талибан"*.

*Организация запрещена в ряде стран и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Уточнения

Пакиста́н — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

