Американская угроза — ЕС пытается сохранить лицо после критики США

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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас резко отреагировала на заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью изданию Axios она подчеркнула, что для Европы важнее действия самих европейцев, а не слова американских политиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Каллас, по мнению авторов статьи, таким образом попыталась снизить значимость критики, высказанной Вэнсом в адрес европейских стран.

Напомним, что в феврале вице-президент США выступил на конференции с резкой критикой, заявив, что основные угрозы для Европы исходят не от России или Китая, а изнутри. В качестве примеров он привел отмену результатов выборов в Румынии, а также возможность повторения подобного сценария в Германии.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

