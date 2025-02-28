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Подчиненные отношения — Трамп прервал слова Стармера об взаимоотношениях между странами

1:19
Мир

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высказал мнение, что Великобритания ошибается, считая свои отношения с США "особыми".

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Свою точку зрения он опубликовал в социальных сетях сопроводив ее видеозаписью, на которой президент США Дональд Трамп прерывает выступление премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это произошло, когда речь зашла о Канаде, и Трамп заявил, что "этого достаточно".

Дизен отметил, что британский премьер продолжал говорить о "самых важных отношениях в истории", но был прерван американским лидером. Это, по мнению профессора, демонстрирует, насколько иллюзорны представления Великобритании о своих "особых отношениях" с США.

Ранее издание Telegraph сообщало, что Великобритания и Маврикий достигли соглашения по спорному вопросу.

Премьер-министр якобы спешил заключить сделку до возвращения Трампа в Белый дом, чтобы избежать возможных разногласий, так как новый президент, вероятно, выступает против этого соглашения. Позже The Guardian уточнила, что Великобритания не намерена подписывать документ о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до вступления Трампа в должность.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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