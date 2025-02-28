Разговор без запретов — Индия отказалась обсуждать с ЕС санкции против России

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Делегация Европейского союза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время своего визита в Нью-Дели не обсуждала с Индией вопрос санкций в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Танмая Лал на брифинге, посвященном итогам переговоров.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индия

Лал подчеркнул, что тема санкций не поднималась в ходе встреч, отвечая на вопрос о публикациях в западных СМИ, которые предполагали, что этот вопрос может стать ключевым на переговорах.

Цель визита европейской делегации заключалась в укреплении двусторонних связей и развитии экономического сотрудничества между ЕС и Индией. Ранее западные издания, включая агентство Bloomberg, сообщали, что фон дер Ляйен может попросить премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать санкционный режим против России. Однако, как стало известно, эти предположения не подтвердились.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии (первая женщина на этой должности).

