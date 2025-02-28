Ядерный блеф — в Америке заявили, что не размещали ЯО в Великобритании

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Соединенные Штаты, вероятно, еще не разместили ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, но могут готовить ее как запасной вариант на случай необходимости. Такие выводы содержатся в докладе американской некоммерческой аналитической организации "Федерация американских ученых".

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Ранее, в январе 2024 года, британская газета The Telegraph сообщила о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, ссылаясь на "растущую угрозу со стороны России". В декабре того же года издание уточнило, что тактическое ядерное оружие может быть размещено на базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.

Однако, согласно докладу "Федерации американских ученых", по состоянию на февраль 2025 года нет подтвержденных данных о том, что на авиабазе уже находится ядерное оружие.

Эксперты предполагают, что модернизация базы направлена скорее на создание резервного варианта, чем на немедленное размещение вооружений. В документе также отмечается, что улучшение инфраструктуры Лейкенхита может быть связано с планами по рассредоточению ядерного арсенала НАТО в Европе, что позволит передислоцировать оружие с более уязвимых баз.