Ядерный блеф — в Америке заявили, что не размещали ЯО в Великобритании

Соединенные Штаты, вероятно, еще не разместили ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, но могут готовить ее как запасной вариант на случай необходимости. Такие выводы содержатся в докладе американской некоммерческой аналитической организации "Федерация американских ученых".
Ранее, в январе 2024 года, британская газета The Telegraph сообщила о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, ссылаясь на "растущую угрозу со стороны России". В декабре того же года издание уточнило, что тактическое ядерное оружие может быть размещено на базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
Однако, согласно докладу "Федерации американских ученых", по состоянию на февраль 2025 года нет подтвержденных данных о том, что на авиабазе уже находится ядерное оружие.
Эксперты предполагают, что модернизация базы направлена скорее на создание резервного варианта, чем на немедленное размещение вооружений. В документе также отмечается, что улучшение инфраструктуры Лейкенхита может быть связано с планами по рассредоточению ядерного арсенала НАТО в Европе, что позволит передислоцировать оружие с более уязвимых баз.
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