Черный дым над Чехией: пожарные борются с последствиями железнодорожной аварии

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В районе города Пршеров на востоке Чехии произошла серьезная авария: грузовой поезд по неизвестным причинам сошел с рельсов. В результате инцидента из перевернувшихся цистерн начал вытекать бензол, что привело к возгоранию.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

По данным Чешского телевидения, клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 метров. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления пожарной охраны Люция Балажова.

На месте происшествия горят локомотив и несколько вагонов, включая цистерны с бензолом. Пожарные из Оломоуцкого края и сотрудники Управления железных дорог оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Авария произошла недалеко от станции Густопече-над-Бечвой.

По словам Балажовой, информация о пострадавших пока отсутствует, однако на месте работают медицинские бригады. Жителям ближайших населенных пунктов, расположенных примерно в 500 метрах от места аварии, рекомендовано в течение нескольких часов держать окна закрытыми. Полиция начала расследование причин происшествия, а железнодорожное движение временно перенаправлено на другие участки.

Мартин Кавка, представитель пожарной охраны, в эфире Чешского ТВ пояснил, что бензол — это опасное вещество, которое представляет собой прозрачную, токсичную и легковоспламеняющуюся жидкость.

Оно образуется в процессе коксования и содержит такие соединения, как толуол и ксилолы. Ранее бензол использовался как компонент топливных смесей для двигателей внутреннего сгорания. Тушение пожара осложняется из-за большого объема вещества в цистернах. Пожарным необходимо использовать пену и специальное оборудование, включая дыхательные аппараты. Кавка также предупредил о возможном частичном взрыве и призвал коллег проявлять максимальную осторожность.

Уточнения

Бензо́л — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом.

