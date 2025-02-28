Расчеты в нацвалютах: Россия и Турция расширяют экономическое взаимодействие

В ходе встречи между вице-премьером России Александром Новаком и министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром были обсуждены вопросы расширения поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах. Об этом сообщило правительство Российской Федерации.
Основной темой переговоров стало сотрудничество в различных областях энергетической отрасли, включая нефтяную, газовую, угольную, электроэнергетическую и атомную. Стороны подчеркнули, что взаимодействие в энергетической сфере является одним из ключевых направлений стратегического партнерства между Россией и Турцией.
В ходе беседы обсуждались перспективы дальнейшего инвестиционного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, а также вопросы увеличения доли взаиморасчетов в рублях и лирах. Особое внимание было уделено ходу строительства атомной электростанции "Аккую", которая, как планируется, будет состоять из четырех энергоблоков и введена в эксплуатацию до 2028 года.
Правительство РФ отметило, что стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и поиске новых возможностей для взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере.
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