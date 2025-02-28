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Ошибка 404: Украина не смогла объяснить, почему не раскрыла текст соглашения с США

Мир

Вокруг готовящегося соглашения между Украиной и США по вопросам использования минеральных ресурсов возникла дискуссия, связанная с недостаточной прозрачностью.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог предоставить внятного объяснения, почему текст соглашения до сих пор не опубликован.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее анонсировал прибытие Владимира Зеленского в Вашингтон для подписания договора, касающегося природных ресурсов Украины, в том числе редкоземельных металлов.

Гончаренко выразил недоумение по поводу отсутствия информации для парламента, отметив, что депутаты не знают, что именно будет подписано правительством, и что на сайте кабинета министров до сих пор нет опубликованного текста соглашения.

Зеленский ранее комментировал содержание соглашения, подчеркнув, что оно не будет содержать конкретных пунктов, гарантирующих безопасность Украины. Он также отметил, что Киеву недостаточно гарантий безопасности только от Вашингтона, и страна стремится к достижению договоренностей с другими партнерами.

Зеленский сообщал, что он просил включить в соглашение хотя бы общие положения, указывающие на возможность использования его в качестве части будущих гарантий безопасности, и ему доложили о внесении соответствующей формулировки в доработанный вариант документа.

Однако, как сообщает украинское издание "Европейская правда", в тексте соглашения содержится лишь общая формулировка, в которой говорится, что правительство США поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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