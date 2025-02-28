Нарастающее напряжение: Евросоюз стал врагом Трампа

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Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом продолжает нарастать. Испанская газета Pais, ссылаясь на источник в Брюсселе, сообщает, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, перестал рассматривать ЕС как союзника, воспринимая его скорее как оппонента.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По данным издания, в ходе недавнего выступления Трамп заявил, что Европейский союз был создан с целью создания проблем для США, что вызвало серьезное беспокойство в европейских кругах. Это заявление, по мнению газеты, отражает пренебрежительное отношение президента США к европейским институтам, особенно на фоне продолжающейся торговой войны между США и ЕС, которая развивается постепенно.

Источник в Брюсселе поделился с Pais своим мнением, отметив, что все больше признаков указывают на то, что Трамп теперь не видит в ЕС партнера, а скорее рассматривает его как противника.

Реакция европейских лидеров на подобные заявления оказалась сдержанной. Большинство представителей руководства ЕС предпочли не комментировать слова Трампа публично, ограничившись обсуждением ситуации за закрытыми дверями. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск, как сообщает Pais, заявил, что ЕС не намерен осуждать кого-либо, подчеркнув необходимость более взвешенного подхода.

Один из дипломатов, пожелавший остаться анонимным, отметил, что важно заниматься разъяснительной работой, но не усугублять ситуацию.

Ранее президент Трамп заявил о возможности введения 25-процентных пошлин на товары, импортируемые из Европейского союза, включая автомобили. Он также выразил намерение наладить более тесные отношения с Китаем, Россией, Украиной и странами Ближнего Востока. По мнению президента США, ЕС был сформирован с целью получения несправедливых преимуществ в торговле с Соединенными Штатами.