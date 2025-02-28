Экономическая оттепель — западный бизнес мечтает об отмене санкций и возвращении в РФ

5:43 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне слухов о возможном скором открытии российских финансовых рынков, наблюдается заметный интерес со стороны инвесторов из различных стран. Поступают сообщения о том, что многие стремятся занять выгодные позиции заранее, несмотря на сохраняющиеся ограничения и неопределенность. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Юрист по ценным бумагам Григорий Мариничев отмечает резкий рост запросов от клиентов по всему миру, интересующихся возможностями торговли на российском рынке. Он подчеркивает, что в настоящее время активы на сотни миллиардов долларов остаются замороженными из-за действующих санкций, однако, учитывая ожидания, многие ищут способы обойти ограничения.

В связи с этим, инвесторы активно скупают акции российских компаний, котирующиеся на Гонконгской бирже, в частности, акции алюминиевого гиганта "Русал", стоимость которых за последний месяц выросла примерно на 75%. Аналогичная тенденция наблюдается в Вене, где акции австрийского банка Raiffeisen Bank International, имеющего дочернюю компанию в Москве, подорожали на 35% с начала года, а в Будапеште акции OTP Bank Nyrt, продолжающего деятельность в России, увеличились в цене на 11%.

Позитивные изменения происходят и на валютном рынке. Казахстанский тенге, являясь крупным торговым партнером России, продемонстрировал значительный рост, став одной из самых укрепляющихся валют в мире в этом месяце, укрепившись примерно на 4%.

Мариничев, ранее работавший в Москве, отмечает, что основными заинтересованными сторонами являются хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы, стремящиеся занять лидирующие позиции в торговле российскими активами. При этом он подчеркивает, что пока не может давать конкретных рекомендаций, советуя лишь следить за развитием событий.

Рост спроса на активы, связанные с Россией, свидетельствует о зреющих ожиданиях, связанных с намерениями президента Трампа ускорить переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Кроме того, это отражает степень изоляции российской экономики от западных финансовых рынков. Несмотря на то, что официальные лица США допускают возможность смягчения санкций в рамках мирного соглашения, они остаются частью сложной системы ограничений.

Многие эксперты предостерегают от излишнего внимания к краткосрочным колебаниям рынка спекулятивных активов, указывая на неопределенность перспектив снятия санкций, поскольку часть ограничений закреплена в законодательстве США и требует одобрения Конгресса. Кроме того, сохраняются европейские санкции, которые, вероятно, останутся в силе.

Александр Коляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, считает, что для восстановления инвестиционной привлекательности России потребуются годы. Однако он признает, что в текущей ситуации, когда возможности ограничены, перспектива мирного соглашения открывает определенные возможности.

На изолированных российских рынках также наблюдается рост цен на акции и объемов торгов. Рубль укрепился по отношению к доллару на 15% с начала года, став самой эффективной валютой. Однако торговля этими активами доступна только местным жителям и инвесторам из "дружественных" стран, не вводивших санкции против России, таких как ОАЭ и Казахстан.

До начала конфликта иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, которые являлись важной частью большинства индексов развивающихся рынков. С тех пор значительная часть этих средств была выведена или оказалась заблокированной на счетах банков-нерезидентов в Москве.

Александра Моррис, инвестиционный директор Skagen, отмечает, что ее компания списала акции почти до нуля, но продолжает получать дивиденды от российских активов, что можно рассматривать как своего рода "бесплатную опцию". Она не рассчитывает на скорый доступ к этим средствам и не ожидает значительной прибыли в краткосрочной перспективе.

Дьёрдь Палфи, управляющий фондом, ранее специализировавшийся на России, сейчас занимает должность главы отдела акций в VIG Asset Management Hungary и скупает акции банков, включая Raiffeisen и OTP, которые продолжают работать в России. Он отмечает, что Raiffeisen накопил значительный объем неликвидного капитала, и получение прибыли от его реализации было бы выгодно для банка.

Торговля российскими активами может быть связана с юридическими рисками. Пол Макнамара, управляющий портфелем в GAM UK, сообщает о предложениях рублевых облигаций, выпущенных до конфликта международными организациями, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк. Он подчеркивает необходимость согласования инвестиций с надзорными органами и возможную негативную реакцию клиентов.

Киран Кертис, управляющий фондом с фиксированным доходом в Abrdn, отмечает, что казахский тенге относительно недооценен и выиграл от мирных переговоров по Украине. Он скептически относится к возможности снятия санкций, но не исключает этого, учитывая позицию Трампа в отношении России.