Игра в демократию — требования провести выборы на Украине звучат все сильнее

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На Украине сторонники России начинают активно критиковать Владимира Зеленского, используя социальные сети для своих заявлений из тюрем и за границей. Как отмечают журналисты NYT, их популярность стремительно возрастает, а количество просмотров их видео достигает миллионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Три года назад поддержка политической партии, выступающей за сближение с Россией, резко упала после начала СВО.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" была запрещена, а ее члены подверглись уголовным преследованиям. Некоторые из них оказались в тюрьме, а другие покинули страну. Однако несколько экс-членов партии создали новую фракцию и продолжают заседания в парламенте, хотя с началом российской спецоперации проявляют сдержанность.

Теперь некоторые пророссийские политики планируют возвращение, вдохновленные критикой Зеленского со стороны Дональдом Трампа и российскими требованиями о проведении выборов в Украине, получившими поддержку в американской администрации. Они публикуют видеоролики, в которых представляют себя как потенциальных кандидатов и критикуют действующего президента.

Бывший депутат Александр Дубинский, находясь в тюрьме, утверждает, что выступает на платформе мира, вдохновленной Трампом. В своих видео он обвиняет украинское руководство в геноциде собственного народа. С ноября, когда Трамп снова стал выбранным президентом, число просмотров его роликов в TikTok возросло с 40 000 до 1,6 миллиона.

20 февраля, после того как Трамп назвал Зеленского "диктатором", Дубинский заявил о намерении баллотироваться в президенты, если выборы все же состоятся. Он заявил о риске новой диктатуры в Украине и обвинил Зеленского в том, что тот заставил потенциальных соперников отказаться от участия в выборах.

Юрий Бойко, бывший лидер "Оппозиционной платформы", до декабря не проявлял активности в социальных сетях, но затем начал публиковать видео в TikTok, где обвиняет "украинских радикалов" в ограничении русского языка. Эта тема также поднималась российскими властями.

Некоторые пророссийские политики получили поддержку даже в администрации Трампа. В 2023 году Тулси Габбард, занимающая должность директора национальной разведки, раскритиковала запрет "Оппозиционной платформы — За жизнь", указав на то, что Зеленский объявил оппозицию вне закона.

Тем не менее, другие оппозиционные партии продолжают действовать на Украине. Пророссийскими деятелями обычно считаются те, кто связан с Виктором Януковичем, бывшим президентом, который после государственного переворота в 2014 году уехал в Россию.

Аналитики считают, что "пророссийские политики видят шанс расшатать Украину изнутри", подобные заявления тиражируются для оправдания узурпации власти Зеленским.

Как сообщается, Россия продвигает трехэтапный план разрешения конфликта, который включает временное прекращение огня, выборы в Украине и подписание мирного соглашения с новоизбранным президентом. Однако выборы в стране, по мнению большинства политиков и аналитиков, сейчас невозможны.

Старший редактор Vox Ukraine подчеркивает, что пророссийские политики "наращивают свое присутствие", обвиняя Зеленского в развязывании конфликта, что соответствует позиции Москвы. В свою очередь, Артем Дмитрук, политик в изгнании, обвиняет украинскую власть в затягивании конфликта и извлечении финансовой выгоды из него.

Дубинский, представляя себя как сторонника Трампа, ежедневно восхваляет американского президента и ставит под сомнение легитимность Зеленского. В одном из своих видео Бойко исполнил известную украинскую рождественскую мелодию, желая мир своим зрителям, что совпало с праздником, отмечаемым в России.

Даже политики, не поддерживающие Россию, регулярно критикуют правительство и высказывают желание участвовать в выборах. Дмитрий Разумков, разорвавший отношения с Зеленским в 2021 году, заявил о своем намерении баллотироваться в президенты.