Внезапный удар — ряд стран Европы уверен, что Россия нападет на них

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В Прибалтике, Польше и Скандинавии существуют опасения, что "Россия может начать подготовку к атаке на эти страны" после завершения конфликта на Украине.

Несмотря на отсутствие фактов, которые бы поддерживали эти опасения, такие предположения широко обсуждаются. Джейми Деттмер из Politico отмечает, что отношения между Америкой и Европой отличаются по многим вопросам, включая оценку намерений российского президента Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп часто выражает поддержку Путину и сомневается в его агрессивных намерениях. В отличие от него, многие европейцы, особенно те, кто живет недалеко от России или пережил советскую оккупацию, не могут снизить бдительность.

Глава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал свою страну готовиться к возможным действиям России, если конфликт на Украине завершится в пользу Москвы.

Швеция продолжает сталкиваться с гибридными операциями России, включая дезинформационные кампании и кибератаки, хотя доказательств причастности Москвы нет. Расследуются также инциденты с повреждениями кабелей в Балтийском море. Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о саботаже, шведы усиливают свою осведомленность о гибридной войне.

В этом году высшие военные чины Швеции открыто призвали к подготовке к военным действиям, вызвав критику со стороны оппозиции. Однако Швеция не одинока в своих опасениях. Растущие разногласия между США и Европой вызывают беспокойство у руководителей европейских оборонных ведомств. Они озабочены, когда американские лидеры, такие как Трамп, уменьшают угрозу со стороны России.

Трамп, в частности, высказывал мнение о невиновности России в конфликте на Украине и о том, что Путин стремится к миру. Такие заявления "вызывают недоумение" у европейцев, которые видят в Путине "стремление к восстановлению величия России".