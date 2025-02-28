Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одноклассник Лёвы Би-2* указал на изменения в психике артиста: в голое не укладывается!
Прокол, месть, случайность? Кто и зачем портит колёса по ночам
Нарастающее напряжение: Евросоюз стал врагом Трампа
Адская жара и вечная ночь: учёные исследовали уникальную планету Куанко
Где подают лучший кофе? Мировой рейтинг дал ответ
Экономическая оттепель — западный бизнес мечтает об отмене санкций и возвращении в РФ
Ключевая ставка ЦБ снизится до 19%? ВТБ намекает на важный поворот в экономике
Игра в демократию — требования провести выборы на Украине звучат все сильнее
Джастин Тимберлейк отменил концерт в последнюю минуту: это разбивает мне сердце

Дьяволская сделка: как соглашение с Украиной вгоняет США в ловушку?

2:47
Мир

На этой неделе Вашингтон и Киев объявили о достижении соглашения, в рамках которого США получат часть украинских природных ресурсов, сообщает UnHerd. Однако в сделке по редкоземельным металлам Дональд Трамп рискует быть втянутым глубже в вопросы "безопасности Украины".

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Кристофер Маккаллион, научный сотрудник аналитического центра "Приоритеты обороны”, отмечает, что ожидается подписание соглашения между Трампом и Владимиром Зеленским уже в пятницу. Трамп представляет эту сделку как компенсацию за военную помощь, оказанную Украине в конфликте с Россией, в то время как Зеленский изначально видел ее как стимул для Вашингтона продолжать свои обязательства перед Киевом. В результате в соглашении по настоянию Киева появился пункт о поддержке усилий Украины по получению гарантий безопасности, но без конкретных обязательств со стороны США.

Трамп говорит так, словно пытается разобрать Украину на части, а Зеленский, похоже, надеется, что США возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины. Так кто же кого обманывает?

Эта украинская сделка иллюстрирует недостатки подхода Трампа к международной роли США, который ориентирован на конкретную выгоду. Хотя Вашингтон еще не взял на себя никаких обязательств, возможно, что доля США в природных ресурсах Украины станет лазейкой для американских гарантий безопасности в будущем.

Для Америки, по мнению британского издания, эта сделка крайне невыгодна: она придаст их участию в украинских делах окончательный и бесповоротный характер на фоне напряженности с Россией и не позволит переложить часть ноши на Европу. Взамен Вашингтон вряд ли получит значительные доходы, так как богатства украинских недр, особенно запасы редкоземельных металлов, сильно преувеличены.

Хотя Трамп заявил, что не даст гарантий безопасности, уже были прецеденты, когда он под давлением финансовых интересов пересматривал свои планы сокращения военного присутствия. Например, он обещал вывести войска из Сирии, но они остались из-за нефти. Корыстный подход президента осложняет стремление его администрации переложить ответственность за европейскую безопасность на Брюссель.

Трамп призывал европейских лидеров тратить больше на оборону, но США должны сокращать свои обязательства по безопасности в Европе, а не брать на себя новые. Навязанные США нормативы расходов на оборону для Европы противоречат цели военного размежевания: стратегически автономная Европа должна сама решать, сколько тратить на сдерживание России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Красота и стиль
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
Загадочная тишина после переговоров России и США: что скрывают стороны?
Удары Трампа — Америка преподает Европе самый жестокий урок
Отец Фриске рассказал, зачем на самом деле Шепелев стоял перед ним на коленях
Тектоническое затишье: как скоро восстановится жизнь на Санторини
Этот сыр должен быть в вашем рационе: он творит чудеса с фигурой и здоровьем
Система охлаждения, которая экономит энергию и защищает природу — как это работает
Анна Седокова боится людей после смерти Яниса Тиммы: я пытаюсь быть нормальной
Как выбрать идеальное масло для салатов, жарки и запекания
Разрушенный храм и ожесточенные бои: кадры с линии фронта в Курской области
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.