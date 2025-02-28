Дьяволская сделка: как соглашение с Украиной вгоняет США в ловушку?

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На этой неделе Вашингтон и Киев объявили о достижении соглашения, в рамках которого США получат часть украинских природных ресурсов, сообщает UnHerd. Однако в сделке по редкоземельным металлам Дональд Трамп рискует быть втянутым глубже в вопросы "безопасности Украины".

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Кристофер Маккаллион, научный сотрудник аналитического центра "Приоритеты обороны”, отмечает, что ожидается подписание соглашения между Трампом и Владимиром Зеленским уже в пятницу. Трамп представляет эту сделку как компенсацию за военную помощь, оказанную Украине в конфликте с Россией, в то время как Зеленский изначально видел ее как стимул для Вашингтона продолжать свои обязательства перед Киевом. В результате в соглашении по настоянию Киева появился пункт о поддержке усилий Украины по получению гарантий безопасности, но без конкретных обязательств со стороны США.

Трамп говорит так, словно пытается разобрать Украину на части, а Зеленский, похоже, надеется, что США возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины. Так кто же кого обманывает?

Эта украинская сделка иллюстрирует недостатки подхода Трампа к международной роли США, который ориентирован на конкретную выгоду. Хотя Вашингтон еще не взял на себя никаких обязательств, возможно, что доля США в природных ресурсах Украины станет лазейкой для американских гарантий безопасности в будущем.

Для Америки, по мнению британского издания, эта сделка крайне невыгодна: она придаст их участию в украинских делах окончательный и бесповоротный характер на фоне напряженности с Россией и не позволит переложить часть ноши на Европу. Взамен Вашингтон вряд ли получит значительные доходы, так как богатства украинских недр, особенно запасы редкоземельных металлов, сильно преувеличены.

Хотя Трамп заявил, что не даст гарантий безопасности, уже были прецеденты, когда он под давлением финансовых интересов пересматривал свои планы сокращения военного присутствия. Например, он обещал вывести войска из Сирии, но они остались из-за нефти. Корыстный подход президента осложняет стремление его администрации переложить ответственность за европейскую безопасность на Брюссель.

Трамп призывал европейских лидеров тратить больше на оборону, но США должны сокращать свои обязательства по безопасности в Европе, а не брать на себя новые. Навязанные США нормативы расходов на оборону для Европы противоречат цели военного размежевания: стратегически автономная Европа должна сама решать, сколько тратить на сдерживание России.