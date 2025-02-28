Удары Трампа — Америка преподает Европе самый жестокий урок

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В последние годы мир стал свидетелем неожиданных перемещений в дипломатических отношениях, особенно в контексте взаимодействия США и Европы.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Администрация Дональда Трампа, как отмечали наблюдатели, применяла к Европе и Украине тактику, напоминающую шок и трепет, известную из военной тактики. Вместо военных действий, Трамп использовал дипломатический вариант этой стратегии, нанося поражения, которые ошеломляли и заставляли Европу переосмысливать свои позиции.

В то время как американские политики, такие как Марко Рубио, Стив Уиткофф и Кит Келлог, активно делились планами и концепциями, Трамп действовал неожиданно и эффективно. Это вызывало множество разговоров о предательстве со стороны США, а главное, оказало давление на Европу, заставляя её вновь задуматься над своим местом в мировой политике.

Джон Миршаймер, известный политолог, задолго до этих событий предупреждал о неверности многим западным наблюдателям. В своей работе "Трагизм политики держав", опубликованной в 2001 году, он высказывал сомнение в утверждении о том, что мир устремляется к эпохе вечного мира. Он утверждал, что международная система все еще характеризуется конкуренцией и возможностью войн, несмотря на надежды многих на обратное.

Сегодня, в 2025 году, наблюдается ярко выраженный разрыв между теми жесткими реалиями международных отношений, которые предупреждали такие авторы, как Миршаймер, и мнением значительной части европейской элиты. Неспособность этих кругов адекватно реагировать на события вызывает беспокойство и сравнения с историческими ситуациями, когда иллюзии сталкивались с грубой реальностью.

Особенно актуальными становятся вопросы, касающиеся польской элиты, которая, как отмечается, не смогла вовремя протрезветь и адаптироваться к новым вызовам. Исторический пример с Якубом Уейским и Барской конфедерацией акцентирует внимание на том, как в прошлом иллюзии о законности и справедливости сталкивались с силой, что имеет параллели в современной политической ситуации.