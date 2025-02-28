Конфликт с Европой может обостриться, считает политолог Ростислав Ищенко

Недавно Дональд Трамп сообщил о прекращении военных поставок Украине. Известно, что экономика Украины находится в плохом состоянии, как и экономика многих стран ЕC.
"Военное дело" ссылается на политолога Ростислава Ишенко, и сообщает, что после поражения Украины конфликт с Европой может обостриться. Глобальное противостояние, по его мнению, продолжится и, вероятно, даже станет жёстче, так как основные противоречия не решены.
Известно, что ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, а кроме того, заявил, что у него очень низкий рейтинг поддержки. Трамп заявлял о своем желании получить доступ к редкоземельным металлам Украины.
Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов.
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