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Конфликт с Европой может обостриться, считает политолог Ростислав Ищенко

После поражения Украины конфликт с Европой может обостриться, считает политолог Ростислав Ищенко
Мир

Недавно Дональд Трамп сообщил о прекращении военных поставок Украине. Известно, что экономика Украины находится в плохом состоянии, как и экономика многих стран ЕC.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

"Военное дело" ссылается на политолога Ростислава Ишенко, и сообщает, что после поражения Украины конфликт с Европой может обостриться. Глобальное противостояние, по его мнению, продолжится и, вероятно, даже станет жёстче, так как основные противоречия не решены.

Известно, что ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором, а кроме того, заявил, что у него очень низкий рейтинг поддержки. Трамп заявлял о своем желании получить доступ к редкоземельным металлам Украины.

Уточнения

Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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