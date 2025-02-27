Сейчас или никогда — Трамп назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

В ходе пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о перспективах разрешения конфликта на территории Украины, обозначив критический временной фактор для успешного мирного процесса.
Глава американской администрации отметил значительный прогресс в переговорном процессе, подчеркнув, что ситуация развивается в достаточно быстром темпе. По мнению Трампа, существует принципиальная альтернатива: либо мирное урегулирование будет достигнуто в относительно короткие сроки, либо этого не произойдет вовсе.
Такая оценка временных рамок со стороны Белого дома может свидетельствовать о наличии определенного "окна возможностей" для дипломатического решения, которое, по мнению американского лидера, не останется открытым бесконечно долго.
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