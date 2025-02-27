Агрессивный мир — Трамп поставил задачу восстановить оружейные склады Америки

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На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп затронул вопрос обеспечения Украины вооружениями и последствий этой поддержки для собственного оборонного потенциала США.

Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нацгвардия техас

В своем выступлении перед журналистами американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты внесли непропорционально большой вклад в военную поддержку Киева по сравнению с другими странами. По словам Трампа, Америка предоставила Украине высококачественные вооружения мирового класса, включая значительные объемы боевой техники, боеприпасов и иного военного имущества.

Президент США акцентировал внимание на том, что теперь перед его администрацией стоит актуальная задача восполнения собственных арсеналов, которые существенно истощились в результате масштабных поставок.