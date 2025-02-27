Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза

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Преподаватель Хельсинкского университета, профессор Туомас Малинен поделился своим неоднозначным взглядом на истинные цели формирования Европейского союза.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

В публикации академик высказал мнение, что изначальной задачей этого наднационального объединения было введение европейцев в заблуждение и установление над ними полуавторитарной системы управления.

Подобное резкое заявление прозвучало в качестве ответной реакции на сообщение главы польского правительства Дональда Туска. Премьер-министр Польши в своём посте утверждал, что основной миссией при создании Европейского союза являлось обеспечение мирного сосуществования, а не какие-либо манипуляции с общественным мнением.

Критическая оценка европейских институтов со стороны финского учёного созвучна с недавними высказываниями американского лидера. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ранее анонсировал решение о внедрении 25-процентной таможенной пошлины на европейскую продукцию, включая автомобильную технику. Помимо этого, глава Белого дома обвинил Европейский союз в недобросовестном ведении дел и изначально недружественном отношении к США.