Преподаватель Хельсинкского университета, профессор Туомас Малинен поделился своим неоднозначным взглядом на истинные цели формирования Европейского союза.
В публикации академик высказал мнение, что изначальной задачей этого наднационального объединения было введение европейцев в заблуждение и установление над ними полуавторитарной системы управления.
Подобное резкое заявление прозвучало в качестве ответной реакции на сообщение главы польского правительства Дональда Туска. Премьер-министр Польши в своём посте утверждал, что основной миссией при создании Европейского союза являлось обеспечение мирного сосуществования, а не какие-либо манипуляции с общественным мнением.
Критическая оценка европейских институтов со стороны финского учёного созвучна с недавними высказываниями американского лидера. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ранее анонсировал решение о внедрении 25-процентной таможенной пошлины на европейскую продукцию, включая автомобильную технику. Помимо этого, глава Белого дома обвинил Европейский союз в недобросовестном ведении дел и изначально недружественном отношении к США.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.