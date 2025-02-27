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Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?

1:35
Мир

Во время официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме президент США Дональд Трамп неожиданно разрядил атмосферу "шутливым вопросом", вызвавшим смех у присутствующих журналистов.

Солдаты армии Великобритании
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0
Солдаты армии Великобритании

Американский лидер с улыбкой поинтересовался у своего британского коллеги, способна ли Великобритания самостоятельно противостоять России. Этот неожиданный вопрос вызвал оживление среди всех участников встречи. Премьер-министр Стармер отреагировал смехом и неопределенным покачиванием головы, произнеся лишь короткое междометие. Трамп в ответ широко улыбнулся и указал на британского гостя пальцем, подчеркивая шутливый характер своего вопроса.

Продолжая беседу в более серьезном ключе, глава Белого дома отметил высокий уровень британских вооруженных сил. В свою очередь, Стармер выразил гордость за свою страну, но особо подчеркнул, что именно постоянная поддержка со стороны Соединенных Штатов обеспечила эффективность и успешность этого давнего союза.

Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин ранее заявлял о наивысшем в мире уровне боеготовности российской армии и оборонно-промышленного комплекса. При этом представители Кремля неоднократно подчеркивали, что Российская Федерация не выступает с угрозами в адрес других государств, однако не будет игнорировать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для её национальных интересов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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