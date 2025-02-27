В рамках официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затронул территориальный вопрос, касающийся Украины.
Американский лидер сообщил о планируемых переговорах, на которых будет обсуждаться потенциал возвращения значительной части территорий украинскому государству. Глава Белого дома подчеркнул, что данный вопрос станет предметом дискуссий, в ходе которых будет рассмотрена возможность "восстановления территориальной целостности Украины" в определенном объеме, если такой сценарий окажется реализуемым.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.