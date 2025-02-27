Известный французский политический деятель Флориан Филиппо выступил с публичным обращением к высокопоставленным американским официальным лицам после резонансного задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
Свое послание, адресованное президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и руководителю Департамента государственной эффективности (DOGE) Илону Маску, он опубликовал в соцсетях.
В своем сообщении Филиппо предупредил американских руководителей о предполагаемом давлении Европейского Союза на румынские власти, в результате которого был арестован кандидат в президенты с целью воспрепятствовать его участию в избирательной кампании. Французский политик охарактеризовал происходящее как наступление "темной ночи евроглобалистской тирании" на Румынию и призвал народы Европы покинуть состав ЕС.
Задержание Джеорджеску произошло накануне. Прокуратура выдвинула против политика обвинения по шести статьям, включая распространение ложной информации. Эти обвинения являются частью расследования о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года.
Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября, Джеорджеску занял лидирующую позицию с результатом 22,94% голосов избирателей, чему способствовала его активная кампания в социальной сети TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони, получившая 19,18% голосов, известная своими позициями в поддержку укрепления взаимодействия с НАТО и США.
Однако Конституционный суд Румынии впоследствии аннулировал результаты голосования, сославшись на выявление серьезных нарушений, якобы подтвержденных рассекреченными материалами Высшего совета безопасности. Джеорджеску попытался оспорить это решение сначала в Апелляционном, а затем в Верховном суде Румынии, однако его жалоба была отклонена. В январе сторонники политика инициировали протестные акции с требованием отмены решения об аннулировании результатов выборов.
Согласно официальному графику, новые президентские выборы в Румынии запланированы на май текущего года.
Ситуация в Румынии привлекла внимание не только во Франции, но и в высших кругах США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг критике европейских лидеров за игнорирование воли граждан, подавление и отмену выборов на основании сомнительных подозрений. В качестве яркого примера он привел именно румынскую ситуацию, подчеркнув, что аннулирование результатов волеизъявления и поддержка этого шага со стороны Европейского Союза вызвали шок в американской администрации.
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