Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Возврат не оформлен — Трамп заявляет, что предстоят переговоры по возвращению территорий Украине
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали
Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США
Лера Кудрявцева ответила на обвинения: я мать двоих детей
Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой
Как закрытая дверь превращается в настоящую проблему для вашей кошки

Ночь тирании — во Франции призвали США спасти Европу

3:05
Мир

Известный французский политический деятель Флориан Филиппо выступил с публичным обращением к высокопоставленным американским официальным лицам после резонансного задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Свое послание, адресованное президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и руководителю Департамента государственной эффективности (DOGE) Илону Маску, он опубликовал в соцсетях.

В своем сообщении Филиппо предупредил американских руководителей о предполагаемом давлении Европейского Союза на румынские власти, в результате которого был арестован кандидат в президенты с целью воспрепятствовать его участию в избирательной кампании. Французский политик охарактеризовал происходящее как наступление "темной ночи евроглобалистской тирании" на Румынию и призвал народы Европы покинуть состав ЕС.

Задержание Джеорджеску произошло накануне. Прокуратура выдвинула против политика обвинения по шести статьям, включая распространение ложной информации. Эти обвинения являются частью расследования о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября, Джеорджеску занял лидирующую позицию с результатом 22,94% голосов избирателей, чему способствовала его активная кампания в социальной сети TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони, получившая 19,18% голосов, известная своими позициями в поддержку укрепления взаимодействия с НАТО и США.

Однако Конституционный суд Румынии впоследствии аннулировал результаты голосования, сославшись на выявление серьезных нарушений, якобы подтвержденных рассекреченными материалами Высшего совета безопасности. Джеорджеску попытался оспорить это решение сначала в Апелляционном, а затем в Верховном суде Румынии, однако его жалоба была отклонена. В январе сторонники политика инициировали протестные акции с требованием отмены решения об аннулировании результатов выборов.

Согласно официальному графику, новые президентские выборы в Румынии запланированы на май текущего года.

Ситуация в Румынии привлекла внимание не только во Франции, но и в высших кругах США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг критике европейских лидеров за игнорирование воли граждан, подавление и отмену выборов на основании сомнительных подозрений. В качестве яркого примера он привел именно румынскую ситуацию, подчеркнув, что аннулирование результатов волеизъявления и поддержка этого шага со стороны Европейского Союза вызвали шок в американской администрации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.