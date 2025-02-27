Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США

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Глава польского правительства Дональд Туск поделился своей оценкой нынешнего президента США в эфире телевизионного канала TVN. По мнению польского политика, Дональд Трамп представляет собой значительно более сложного переговорщика по сравнению со всеми предшествующими руководителями Соединенных Штатов.

Фото: Flickr by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Туск

Премьер-министр Польши подчеркнул необходимость выстраивать диалог с американским лидером без излишних иллюзий. Для иллюстрации своей мысли он привел показательный пример взаимодействия Трампа с канадским руководством.

По словам Туска, глава канадского правительства отправлялся во Флориду на встречу с президентом США, надеясь на теплую и доброжелательную атмосферу переговоров. Несмотря на то, что сама встреча действительно прошла в сердечной обстановке, уже на следующий день Трамп выступил с заявлением о том, что Канада должна стать пятьдесят первым штатом Соединенных Штатов.

Завершая свое рассуждение, польский премьер отметил особенность мировосприятия американского президента. По мнению Туска, специфика видения мира позволяет Трампу не усложнять многие вещи, что создает определенную непредсказуемость в дипломатическом взаимодействии.