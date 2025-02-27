Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и последующих договоренностях.
По мнению американского лидера, наиболее сложной частью будет достижение самого мирного соглашения, в то время как последующие обсуждения гарантий безопасности пройдут в более конструктивной атмосфере. Трамп выразил оптимизм относительно возможности заключения такой договоренности, подчеркнув свою уверенность в том, что обе стороны конфликта — как Россия, так и Украина — в конечном счете согласятся на предложенные условия.
Касаясь вопроса обеспечения безопасности Украины после достижения мирного урегулирования, президент США отметил, что эта задача в большей степени относится к сфере ответственности европейских государств, нежели Соединенных Штатов, географически отделенных от региона Атлантическим океаном.
Несмотря на это, Трамп заверил, что американское присутствие в Украине сохранится. По его словам, Соединенные Штаты планируют активно работать на украинской территории, что принесет значительные экономические выгоды обеим сторонам.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.