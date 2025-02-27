Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины

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Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта и последующих договоренностях.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

По мнению американского лидера, наиболее сложной частью будет достижение самого мирного соглашения, в то время как последующие обсуждения гарантий безопасности пройдут в более конструктивной атмосфере. Трамп выразил оптимизм относительно возможности заключения такой договоренности, подчеркнув свою уверенность в том, что обе стороны конфликта — как Россия, так и Украина — в конечном счете согласятся на предложенные условия.

Касаясь вопроса обеспечения безопасности Украины после достижения мирного урегулирования, президент США отметил, что эта задача в большей степени относится к сфере ответственности европейских государств, нежели Соединенных Штатов, географически отделенных от региона Атлантическим океаном.

Несмотря на это, Трамп заверил, что американское присутствие в Украине сохранится. По его словам, Соединенные Штаты планируют активно работать на украинской территории, что принесет значительные экономические выгоды обеим сторонам.