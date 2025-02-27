Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе официальных переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Соединенных Штатов высказался о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину в контексте возможного мирного урегулирования на Украине.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Общаясь с представителями СМИ в Белом доме, глава американской администрации подчеркнул, что его знакомство с президентом России имеет длительную историю. На основании этого опыта взаимодействия американский лидер выразил убежденность в том, что руководитель российского государства будет придерживаться взятых на себя обязательств в рамках потенциального соглашения по украинскому конфликту.

Подобное заявление Трампа свидетельствует о его готовности выстраивать конструктивный диалог с Москвой, несмотря на сложную международную обстановку. Акцент на личном доверии между лидерами двух ядерных держав может стать важным фактором в процессе достижения компромисса по украинскому вопросу.