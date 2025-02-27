Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО

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В рамках официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп обозначил намерение пересмотреть финансовые обязательства Соединенных Штатов перед Североатлантическим альянсом.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Общаясь с представителями прессы в Вашингтоне, американский лидер подчеркнул, что его администрация стремится к прекращению непропорционально высоких расходов на поддержку оборонного блока. По мнению Трампа, США вносят в бюджет организации значительно больший вклад по сравнению с другими странами-участницами, и такое положение вещей должно быть изменено.

Данное заявление отражает последовательную позицию нынешнего президента США, который еще во время своего первого президентского срока неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные оборонные расходы и призывал их увеличить национальные взносы в бюджет НАТО до согласованных ранее 2% от ВВП.