Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО

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Мир

В рамках официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп обозначил намерение пересмотреть финансовые обязательства Соединенных Штатов перед Североатлантическим альянсом.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Общаясь с представителями прессы в Вашингтоне, американский лидер подчеркнул, что его администрация стремится к прекращению непропорционально высоких расходов на поддержку оборонного блока. По мнению Трампа, США вносят в бюджет организации значительно больший вклад по сравнению с другими странами-участницами, и такое положение вещей должно быть изменено.

Данное заявление отражает последовательную позицию нынешнего президента США, который еще во время своего первого президентского срока неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные оборонные расходы и призывал их увеличить национальные взносы в бюджет НАТО до согласованных ранее 2% от ВВП.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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