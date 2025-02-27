В рамках официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп обозначил намерение пересмотреть финансовые обязательства Соединенных Штатов перед Североатлантическим альянсом.
Общаясь с представителями прессы в Вашингтоне, американский лидер подчеркнул, что его администрация стремится к прекращению непропорционально высоких расходов на поддержку оборонного блока. По мнению Трампа, США вносят в бюджет организации значительно больший вклад по сравнению с другими странами-участницами, и такое положение вещей должно быть изменено.
Данное заявление отражает последовательную позицию нынешнего президента США, который еще во время своего первого президентского срока неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные оборонные расходы и призывал их увеличить национальные взносы в бюджет НАТО до согласованных ранее 2% от ВВП.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.