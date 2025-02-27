В ходе официальной встречи с главой правительства Великобритании Киром Стармером президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о перспективах евроатлантической интеграции Украины.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер категорически исключил возможность присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу.
На прямой вопрос представителей СМИ о шансах Киева на членство в НАТО глава Белого дома лаконично заявил, что подобный сценарий нереализуем в принципе.
Это однозначное высказывание прозвучало в контексте продолжающихся дискуссий о будущем формате безопасности в Европе и возможных путях урегулирования украинского конфликта. Позиция, озвученная американским президентом, может существенно повлиять на параметры потенциального мирного соглашения, учитывая, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины остается одним из ключевых в переговорном процессе.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.