До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

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В ходе официальной встречи с главой правительства Великобритании Киром Стармером президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о перспективах евроатлантической интеграции Украины.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер категорически исключил возможность присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу.

На прямой вопрос представителей СМИ о шансах Киева на членство в НАТО глава Белого дома лаконично заявил, что подобный сценарий нереализуем в принципе.

Это однозначное высказывание прозвучало в контексте продолжающихся дискуссий о будущем формате безопасности в Европе и возможных путях урегулирования украинского конфликта. Позиция, озвученная американским президентом, может существенно повлиять на параметры потенциального мирного соглашения, учитывая, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины остается одним из ключевых в переговорном процессе.