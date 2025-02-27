Глава польского правительства Дональд Туск выразил мнение о текущем статусе трансатлантических отношений в интервью телевизионному каналу TVN. Политик отметил, что для нынешней американской администрации европейское направление утратило свою первостепенную значимость.
При этом премьер-министр Польши подчеркнул, что его страна занимает более привилегированное положение в диалоге с Вашингтоном по сравнению с большинством других европейских государств. Однако это не отменяет общего смещения геополитических приоритетов США в сторону от Европейского континента.
Слова Туска прозвучали на фоне недавнего резонансного выступления вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Американский политик подверг жёсткой критике европейские правительства, акцентировав внимание на проблеме ограничения свободы слова в странах Европы.
В своём выступлении Вэнс призвал западных лидеров прислушиваться к мнению собственных граждан, а не относиться к ним как к "дрессированным животным" или просто элементам глобальной экономической системы. Особенно примечательным стало заявление вице-президента о том, что основные угрозы для европейской безопасности исходят не от внешних игроков, таких как Россия или Китай, а коренятся внутри самого европейского общества.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.