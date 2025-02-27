Боевой салат — Лиз Трасс призвала начать восстание в Великобритании

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Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс выступила с радикальным заявлением, призвав соотечественников к организации масштабного протестного движения, направленного на противодействие существующим политическим и административным структурам в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

В интервью, опубликованном на YouTube-канале известного американского журналиста Гленна Гринвальда, Трасс высказала мнение о необходимости создания в Великобритании "движения чаепития", подчеркнув, что текущая ситуация требует более широкого народного выступления. По её убеждению, корень проблем кроется не только в политической сфере, но и в самой бюрократической системе государства.

Для иллюстрации системных проблем экс-премьер обратилась к резонансному делу о пакистанских преступных группировках, причастных к сексуальному насилию. По мнению Трасс, неспособность правоохранительных органов адекватно отреагировать на свидетельства о сексуальной эксплуатации наглядно демонстрирует глубину кризиса в полицейской системе и Министерстве внутренних дел, которые являются частью государственного аппарата, порождающего наиболее серьезные проблемы.

В ходе беседы бывший премьер-министр также провела сравнительный анализ между набирающей популярность правопопулистской партией Reform UK и движением "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), инициированным Дональдом Трампом. Трасс подчеркнула отличия британской политической силы от американского движения, выразив мнение о необходимости создания подобной MAGA организации на территории Соединенного Королевства.

Следует напомнить, что политическая карьера самой Лиз Трасс на посту главы правительства оказалась рекордно короткой в истории Великобритании. Она заняла пост премьер-министра осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и удерживала его лишь с 6 сентября по 24 октября. Причиной ухода стала волна критики в адрес поспешно принятого экономического плана, вызвавшего беспрецедентное падение курса фунта стерлингов и кризисную ситуацию на финансовом рынке. По более поздним заявлениям главы Банка Англии Эндрю Бейли, принятые Трасс решения едва не привели страну к полному обвалу финансовой системы, от которого Великобританию отделяли лишь считанные часы.