Эффект Байдена — Трамп не помнит, что назвал Зеленского диктатором

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Политическая риторика экс-президента США Дональда Трампа в отношении узурпатора власти на Украине претерпела неожиданные изменения.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Всего неделю назад, 19 февраля, американский политик публично охарактеризовал Владимира Зеленского как "диктатора без выборов" и в последующие дни подтвердил своё мнение, уклонившись от аналогичных комментариев в адрес российского президента Владимира Путина.

Однако сегодня, 27 февраля, ситуация развернулась на 180 градусов. Когда журналисты поинтересовались, сохраняет ли он прежнюю позицию относительно украинского лидера, Трамп выразил искреннее удивление самим фактом подобных высказываний с его стороны. Бывший глава Белого дома заявил о своём неверии в то, что он мог назвать Зеленского диктатором, фактически опровергая собственные недавние слова.

В продолжение разговора Трамп особо подчеркнул качество своих взаимоотношений с президентом Украины, охарактеризовав их как "очень хорошие". Более того, он анонсировал предстоящее подписание соглашения, касающегося украинских редкоземельных металлов, запланированное на завтрашний день.