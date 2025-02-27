Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окна снова грязные? Попробуйте этот необычный метод — и забудете про уборку на месяцы
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Необычное открытие: как комариные антенны помогут в борьбе со стихийными бедствиями
Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Возврат не оформлен — Трамп заявляет, что предстоят переговоры по возвращению территорий Украине
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США

Эффект Байдена — Трамп не помнит, что назвал Зеленского диктатором

1:16
Мир

Политическая риторика экс-президента США Дональда Трампа в отношении узурпатора власти на Украине претерпела неожиданные изменения.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Всего неделю назад, 19 февраля, американский политик публично охарактеризовал Владимира Зеленского как "диктатора без выборов" и в последующие дни подтвердил своё мнение, уклонившись от аналогичных комментариев в адрес российского президента Владимира Путина.

Однако сегодня, 27 февраля, ситуация развернулась на 180 градусов. Когда журналисты поинтересовались, сохраняет ли он прежнюю позицию относительно украинского лидера, Трамп выразил искреннее удивление самим фактом подобных высказываний с его стороны. Бывший глава Белого дома заявил о своём неверии в то, что он мог назвать Зеленского диктатором, фактически опровергая собственные недавние слова.

В продолжение разговора Трамп особо подчеркнул качество своих взаимоотношений с президентом Украины, охарактеризовав их как "очень хорошие". Более того, он анонсировал предстоящее подписание соглашения, касающегося украинских редкоземельных металлов, запланированное на завтрашний день.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Садоводство, цветоводство
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ Аудио 
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.