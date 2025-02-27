В ходе официальной встречи с главой британского правительства Киром Стармером американский президент Дональд Трамп выразил позицию относительно последовательности действий в урегулировании украинского кризиса.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, лидер США подчеркнул, что считает преждевременным обсуждение вопроса о размещении миротворческих сил на территории Украины. По его мнению, первостепенной задачей является достижение базового соглашения о прекращении конфликта.
Глава американской администрации также отметил значительный прогресс, достигнутый Соединенными Штатами в направлении урегулирования украинского кризиса. Это заявление свидетельствует о том, что дипломатические усилия Вашингтона на данном направлении продолжаются и, по оценке Трампа, приносят положительные результаты.
Встреча с британским премьер-министром подтверждает заинтересованность обеих стран в координации действий по украинскому вопросу и выработке согласованной позиции по ключевым аспектам возможного мирного процесса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.