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Сначала тело, потом дело — Трамп отказался говорить о контингенте на Украине без мирного соглашения

Мир

В ходе официальной встречи с главой британского правительства Киром Стармером американский президент Дональд Трамп выразил позицию относительно последовательности действий в урегулировании украинского кризиса.

Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой
Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, лидер США подчеркнул, что считает преждевременным обсуждение вопроса о размещении миротворческих сил на территории Украины. По его мнению, первостепенной задачей является достижение базового соглашения о прекращении конфликта.

Глава американской администрации также отметил значительный прогресс, достигнутый Соединенными Штатами в направлении урегулирования украинского кризиса. Это заявление свидетельствует о том, что дипломатические усилия Вашингтона на данном направлении продолжаются и, по оценке Трампа, приносят положительные результаты.

Встреча с британским премьер-министром подтверждает заинтересованность обеих стран в координации действий по украинскому вопросу и выработке согласованной позиции по ключевым аспектам возможного мирного процесса.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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