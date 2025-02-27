Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали
Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США
Лера Кудрявцева ответила на обвинения: я мать двоих детей
Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой
Как закрытая дверь превращается в настоящую проблему для вашей кошки
Dacia разрабатывает новый ультрабюджетный электромобиль дешевле 18 000 евро
Ночь тирании — во Франции призвали США спасти Европу

В Австрии сформирована правящая коалиция

Переговоры шли 129 дней: в Австрии сформирована правящая коалиция
0:59
Мир

Три австрийские партии объявили в четверг о достижении соглашения по формированию нового правительства после того, как Австрийская партия свободы, победившая на выборах, не смогла создать коалицию.

флаг Австрии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Австрии

В заявлении представителей партий говорится, что они согласовали программу коалиции, в которую войдут Австрийская народная партия,  Социал-демократическая партия и "Новая Австрия и либеральный форум".

Парламентские выборы в Австрии прошли 29 сентября 2024 года. На них были избраны 183 члена Национального совета, нижней палаты Парламента Австрии

На формирование австрийского правительства после выборов ушло 129 дней. Новое федеральное правительство может быть приведено к присяге уже в понедельник, при условии одобрения коалиционного соглашения партийными комитетами. Об этом пишет Интерфакс.

Уточнения

Парламент Австрии — законодательный орган Австрийской Республики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Садоводство, цветоводство
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы Аудио 
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.