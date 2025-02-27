В Австрии сформирована правящая коалиция

Переговоры шли 129 дней: в Австрии сформирована правящая коалиция

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Три австрийские партии объявили в четверг о достижении соглашения по формированию нового правительства после того, как Австрийская партия свободы, победившая на выборах, не смогла создать коалицию.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Австрии

В заявлении представителей партий говорится, что они согласовали программу коалиции, в которую войдут Австрийская народная партия, Социал-демократическая партия и "Новая Австрия и либеральный форум".

Парламентские выборы в Австрии прошли 29 сентября 2024 года. На них были избраны 183 члена Национального совета, нижней палаты Парламента Австрии

На формирование австрийского правительства после выборов ушло 129 дней. Новое федеральное правительство может быть приведено к присяге уже в понедельник, при условии одобрения коалиционного соглашения партийными комитетами. Об этом пишет Интерфакс.

Уточнения

Парламент Австрии — законодательный орган Австрийской Республики.

