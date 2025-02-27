Пустая история — премьер Британии заявил об историческом будущем Украины

В ходе официальной встречи в резиденции американского президента глава правительства Великобритании Кир Стармер выразил признательность Дональду Трампу за его усилия, направленные на создание благоприятных условий для достижения мирного соглашения по Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

Находясь в Белом доме в присутствии представителей прессы, британский премьер подчеркнул готовность Соединенного Королевства к тесному сотрудничеству с администрацией США для обеспечения прочности и долговечности потенциального мирного договора. Стармер охарактеризовал возможное соглашение как "историческое", особо отметив важность его неукоснительного соблюдения всеми сторонами.

Следует напомнить, что позиция российского руководства по вопросам украинского урегулирования была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в январе текущего года во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

Глава российского государства тогда подчеркнул, что целью должно стать не временное прекращение огня, используемое для перегруппировки и перевооружения, а фундаментальное долгосрочное мирное решение. По мнению Путина, будущее мирное устройство в регионе должно базироваться на принципах уважения законных интересов всех народов, проживающих на данных территориях.

Значительный импульс дипломатическому процессу придали российско-американские переговоры высокого уровня, завершившиеся во вторник в столице Саудовской Аравии. Российскую делегацию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону возглавляли советник президента по национальной безопасности Майк Уолц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По словам Юрия Ушакова, ключевой темой встречи стало определение механизма запуска переговорного процесса по украинскому урегулированию. Обе делегации по итогам консультаций отметили конструктивный характер диалога, подтвердили намерение совместно решать существующие проблемы и анонсировали подготовку новых встреч на высоком уровне.